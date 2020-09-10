البرهان يبحث مع د. هبة الاستفادة من موارد الجيش

بحث رئيس مجلس السيادة الانتقالي، القائد العام للقوات المسلحة الفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان بمكتبه الاربعاء بالقيادة العامة مع وزيرة المالية المكلفة الدكتورة هبة محمد علي، سبل الاستفادة من موارد القوات المسلحة بما يخدم الاقتصاد الوطني.
ومن جانبها، اكدت وزيرة المالية د. هبة محمد علي وفق صحيفة السوداني التزام وزارتها الوقوف مع القوات المسلحة بما يمكنها من اداء دورها بالصورة المطلوبة.
والشهر الماضي، توترت العلاقات بين المكونين العسكري والمدني بسبب ايلولة شركات الجيش لوزارة المالية.
الخرطوم( أخبار الخليج 365)
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