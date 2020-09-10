سلفاكير يؤكد للبرهان التضامن مع السودان في الظروف الحالية

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الخميس 10 سبتمبر 2020
أكد رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، لرئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، تضامن دولة جنوب السودان، قيادةً وشعباً، مع الشعب السوداني في الظروف التي يمر بها، جراء السيول والفيضانات. وذكر مجلس السيادة السوداني، في بيان مساء اليوم، أن البرهان تلقى مكالمة هاتفية من رئيس دولة جنوب السودان، طمأنه خلالها رئيس مجلس السيادة على الأوضاع في السودان، جراء السيول والفيضانات، وما صاحبها من إجراءات للتخفيف من أضرارها. وتمنى سلفاكير أن تنجلي الأوضاع الناتجة عن السيول والفيضانات في القريب العاجل، وأن يتجاوز السودان المحنة في القريب العاجل. وكان مجلس الأمن والدفاع السوداني قرر، يوم الجمعة الماضي، اعتبار البلاد "منطقة كوارث طبيعية"، وإعلان حالة الطوارئ في كافة أرجاء البلاد لمدة 3 أشهر، وذلك على خلفية السيول والفيضانات التي ضربت البلاد، وخلفت أكثر من 100 وفاة، وأضرارا مادية بالغة.
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