عاجل.. ازدياد عدد الولايات السودانية المتأثرة بالفيضانات

الأربعاء 9 سبتمبر 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

أكدت وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية السودانية لينا الشيخ، رئيس اللجنة العليا للطوارئ المتعلقة بالسيول والفيضانات، ازدياد عدد الولايات المتأثرة بالفيضانات.



وذكر مجلس الوزراء السوداني، في بيان مساء اليوم الاربعاء، أن المجلس استمع لإفادة من وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية حول السيول والطوارئ.

وأكدت استمرار جهود اللجنة، التي استقبلت الوفد المصري برئاسة وزيرة الصحة والسكان المصرية الدكتورة هالة زايد، ودخول القطاع الخاص السوداني والجهود الشعبية في إغاثة المتضررين وكميات المساعدات التي وزعت على المتأثرين.

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من جانبه، أشار وزير الزراعة المكلف الدكتور عبد القادر تركاوي، إلى الأضرار التي لحقت بالقطاع الزراعي، والرؤية حول كيفية دفع الضرر عن الزراعة من خلال دعم المزارع.

في غضون ذلك، أطلع رئيس مجلس الوزراء السوداني، على مجمل الأوضاع بولاية النيل الأزرق جنوب السودان، وتداعيات السيول والفيضانات بالولاية، وذلك لدى لقائه مساء اليوم، والي ولاية النيل الأزرق عبد الرحمن نور التوم.

وأوضح والي النيل الأزرق، في تصريح صحفي، أن اللقاء تناول تداعيات السيول والفيضانات بالولاية وانقطاع طريق رئيسي فيها، مما أدى إلى تأزيم الأوضاع بالولاية، والحاجة الماسة لمواطني الولاية للمساعدات اللازمة.

وقال: "طلبنا من رئيس مجلس الوزراء التدخل السريع، وتنظيم جسر جوي بالتنسيق مع القوات المسلحة، لتوفير المعينات والمساعدات الإنسانية اللازمة لمواطني الولاية وإصلاح الطريق القومي".

وأضاف أن رئيس مجلس الوزراء يتفهم كل الأوضاع بالولاية، ووعد بتأمين الاحتياجات الضرورية لمواطني الولاية لاحتواء تداعيات السيول.