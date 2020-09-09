عاجل.. العسكري:مصر تواصل إرسال المساعدات العاجلة لمتضرري السيول بالسودان

قالت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية، العميد تامر الرفاعي، عبر "فيس بوك"، مساء اليوم، الأربعاء، إن مصر تواصل إرسال المساعدات ال عاجل ة لمتضررى السيول بجمهوريتى السودان و جنوب السودان .



ونشرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري، مقطع فيديو للمساعدات المصرية، تحت عنوان:"مصر تواصل تكثيف الجسر الجوى لإرسال المساعدات ال عاجل ة لمتضررى السيول بجمهوريتى السودان و جنوب السودان ".

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