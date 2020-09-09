الري توفر المياه المطلوبة لمحاصيل العروة الصيفية بالجزيرة

أعلن وكيل الري والموارد المائية المهندس ضو البيت عبد الرحمن منصور، البدء في رفع مناسيب الري في قنوات مشروع الجزيرة والمناقل الرئيسة والفرعية، لإكمال باقي (ريات) محاصيل العروة الصيفية.

ووقف وكيل وزارة الري يرافقه محافظ مشروع الجزيرة د.عمر مرزوق وفق ( سونا) على المعوقات أمام محاصيل العروة الصيفية والاستعداد المبكر للعروة الشتوية بأقسام شرق المناقل، وأكد منصور تأمين مياه الري وتوفيرها بصورة تضمن خروج محاصيل القطن والذرة والفول السوداني بنجاح هذا الموسم، معلنا جاهزية وزارته لمضاعفة مساحة القمح لتصل الي 75% من المساحة المقرر زراعتها، واشار الى التعاون المثمر مع إدارة مشروع الجزيرة لمواجهة التحديات التي تقف أمام نجاح الموسم الزراعي.

وبحث الطرفان عدد التحديات المتمثلة في التعديات المتكررة على منظمات الري من بعض المزارعين، وأمنا على أهمية تفعيل القانون بنشر قوات الشرطة لمزيد من التامين وطالبوا المزارعين بالالتزام بالمحددات الفنية، ووقف الجانبان على الأبواب والمنظمات المائية التي تم التعدي عليها مؤخرا بقنطرة 77 ود اللمين وأقسام المنسي والتحاميد، ووعد وكيل وزارة الري باجراء الصيانه اللازمة لضمان استمرار ري العروة الصييفية.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )