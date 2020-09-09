قال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك: تأخرنا كثيراً في إعلان حالة الطوارئ، لكن هذه الكارثة فاقت كل تصوراتنا وذلك بحسب صحيفة السوداني الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل حمدوك: تأخرنا كثيراً في إعلان حالة الطوارئ لكن هذه الكارثة فاقت كل تصوراتنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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