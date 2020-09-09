الغرفة التجارية تنادي بانشاء غرفة (طوارئ) لدعم العملة الوطنية

دعت الغرفة التجارية الى تكوين وانشاء غرفة طوارئ مشتركة مع الجهات ذات الصلة بالحكومة الانتقالية للمتابعة والنظر فى كيفية ايجاد حلول ومعالجات مشتركة عاجلة لدعم العملة الوطنية وتحقيق الاستقرار لسعر الصرف .

وقالت الدكتورة علوية علي حسين الامين العام لاتحاد الغرف التجارية وفق (سونا) “ظللنا نراقب الارتفاع الكبير فى سعر الصرف والذي يؤثر دون شك على كافة الانشطة التجارية ويزيد من الضغط على معاش ومعاناة المواطن ونعمل للمشاركة فى ايجاد المعالجات الضرورية العاجلة لتثبيت سعر الصرف” وأضافت “نطالب الحكومة بتكوين غرفة طوارئ للعمل المشترك من أجل إيجاد الحلول العاجلة لدعم العملة الوطنية ” مشيرة الى جاهزية واستعداد الاتحاد وغرفه المتخصصة بالدفع برؤى علمية للحد من ارتفاع سعر الصرف .

وجددت الدكتورة علوية علي حسين التأكيد على دعم رجال الأعمال بالقطاع التجاري للحكومة الانتقالية فى جهودها لحل كافة قضايا الهم الوطني وايجاد معالجات عاجلة لتحجيم الارتفاع الكبير الذي ظلت تشهده قيمة العملات الاجنبية مقابل العملة الوطنية وقالت “ظللنا مراقبين لما يحدث ونتائجة السلبية على الاقتصاد وننظر بكل تقدير لجهود الدولة فى المعالجة ونسعى لمشاركة الحكومة بطرح رؤى محددة عبر آلية غرفة الطوارئ المشتركة لدعم وتقوية العملة الوطنية وتحقيق الاستقرار لسعر الصرف”

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )