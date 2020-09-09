تصريحات مهمة لرئيس الوزراء د.عبدالله حمدوك

قال رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك أن اتفاق جوبا مرحلة نحو تحقيق السلام الشامل واضاف لقد لبّينا كل الشروط لشطب اسم السودان من قائمة الإرهاب واشار الى أن تدهور البنية التحتية فاقم من كارثة الفيضانات وذلك بحسب صحيفة السوداني. الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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