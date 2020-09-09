عاجل.. رئيس الوزراء: ورثنا وضع اقتصادي كارثي

الأربعاء 9 سبتمبر 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

قال رئيس الوزراء السوداني، الدكتور عبدالله حمدوك، إن تحقيق السلام في البلاد من أهم أولويات الحكومة الانتقالية.



وتابع حمدوك في لقاء مع شبكة "سكاي نيوز" عربية، أن اتفاق جوبا، يُعد مرحلة مع كل الحركات المسلحة التي تصارعت خلال السنوات الماضية، حتى يحل السلام على البلاد.

وأوضح أن الحكومة الانتقالية ورثت المشاكل من نظام عكر البشير الذي سقط في أبريل ٢٠١٩، وتعمل عليها بصبر، مضيفًا أن الوضع الاقتصادي الذي ورثته الحكومة الانتقالية شبه كارثي.

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وأكد، أن الحكومة الانتقالية لبت كل مطالب وشروط حذف اسم اسم السودان من قائمة الإرهاب الأمريكية.

ورجح رئيس الوزراء السوداني أن تصل الخرطوم إلى نهاية لهذا الملف الشائك في "وقت غير بعيد"، مضيفًا أن القضية أثيرت مع وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، خلال زيارته إلى العاصمة السودانية، في أغسطس الماضي.

وفي ملف الفيضانات التي شهدتها البلاد مؤخرًا، قاب حمدوك، إن الإهمال الذي عاشته البلاد لسنوات طويلة فاقم تبعات الكارثة الطبيعية، لافتا إلى أنها "نتيجة للتدهور المستمر في كافة مناحي الحياة بالسودان، وعلى رأسها البنى التحتية مثل الطرق والجسور".

وعن أزمة سد النهضة ومفاوضاته التي دخلت عامها التاسع، دون التوثل لاتفاق حقيق ملزم، أكد حمدوك ثقته في إمكانية التوصل لحل لكافة النقاط الخلافية في المفاوضات.