عاجل.. سلفاكير يؤكد تضامن دولة الجنوب مع السودان

تلقى الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة مكالمة هاتفية من رئيس دولة جنوب السودان الفريق اول سلفاكير ميارديت مطمئناً فيها على الاوضاع في البلاد جراء السيول والفيضانات التي تمر بها البلاد.



وأكد تضامن دولة جنوب السودان قيادةً وشعباً مع الشعب السوداني متمنياً ان تنجلي هذه الاوضاع في القريب العاجل .

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