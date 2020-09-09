الصحة العالمية: فيضانات السودان ستزيد حالات الأمراض المنقولة عبر المياه

الأربعاء 9 سبتمبر 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

حذّرت منظمة الصحة العالمية، من هطول أمطارغزيرة أخرى في السودان خلال الأسابيع المقبلة، خاصة على دارفور الكبرى والمرتفعات الإثيوبية والإريترية.



وقالت المنظمة، في بيان، إن هذه الفيضانات ستؤدي إلى زيادة حالات الأمراض المنقولة بالمياه والنواقل، وبالتالي خلق عبء إضافي على النظام الصحي المنهك بالفعل.

وأشارت المنظمة إلى أن السودان يعاني على المستوي الصحي بشكل كبير، وأن الإمدادات الطبية التي وفرتها المنظمة في البلاد تقدر بحوالي 25٪ من الاحتياجات الفعلية، وقد زاد النقص بشكل ملحوظ خلال الأشهر القليلة الماضية.