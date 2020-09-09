مناسيب النيل الازرق تسجل إنخفاضاً و لجنة الفيضان تحذر من الأبيض

بدأت مناسيب النيل تسجل إنخفاضاً في معظم الأحباس، بينما حذرت لجنة الفيضانات بوزارة الري والموارد المائية من أن مناسيب النيل الأبيض من الجبلين حتى خزان جبل الأولياء في أعلى مستوياتها.

وأكدت لجنة الفيضانات في بيانها الاربعاء أن محطات الرصد الأرضية وصور الأقمار الإصطناعية بالهضبة الأثيوبية والسودان اظهرت أن متوسط الأمطار في أعلى حوض النيل الأزرق في أيام 5، 6 و7 سبتمبر كانت 5، ٠6 و6 ملم على التوالي مما يؤدي الى إنخفاض في وارد محطة الديم عند الحدود السودانية-الأثيوبية ليوم غد (الخميس) ليكون في حدود 675 مليون متر مكعب، كما أن متوسط الأمطار في حوض العطبراوي في يومي 7 و8 سبتمبر كان 4 و6 ملم على التوالي مما يؤدي إلى إستقرار في وارد العطبراوي في حدود 170 مليون متر مكعب وتوقعت اللجنة أن تكون المناسيب ليوم غد الخميس على النحو التالي:

قطاع: الدمازين–سنار سيشهد إستقرارا.

قطاع: سنار-الخرطوم سيشهد إنخفاضاً (في حدود 4 سم).

قطاع: الخرطوم-شندي سيشهد إنخفاضاً (في حدود 3 سم).

قطاع: شندي-عطبرة سيشهد إرتفاعاً (في حدود 3 سم).

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قطاع: خشم القربة-عطبرة سيشهد إنخفاضا (في حدود 5 سم).

قطاع: عطبرة-سد مروي سيشهد إنخفاضاً (في حدود 25 سم).

قطاع: سد مروي-الدبة سيشهد إنخفاضاً (في حدود 3 سم).

قطاع: الدبة-دنقلا سيشهد إنخفاضاً (في حدود 4 سم).

وأشارت اللجنة في تقريرها أن محطة مدني سجلت اليوم 20.35 متراً ويتوقع أن تنخفض غداً 20.29 متراً وتوالي الانخفاض يوم الجمعة الى 20.22 متراً، وسجلت محطة الكاملين اليوم 19.08 متراً، وتصل يوم غداً الخميس الى 18.99 مترا، بينما سجلت محطة الخرطوم اليوم 17.62 متراً وتنخفض غداً الى منسوب 17.59 متراً بمقدار 3 سم وتوالي الانخفاض الى 17.56 يوم الجمعة، وسجلت محطة شندي اليوم 18.41 متراً ويتوقع أن تسجل غداً 18.38، وسجلت محطة عطبرة اليوم 15.88 مترا،وتنخفض يوم غد الى 15.85 متراً، بينما سجلت محطة دنقلا اليوم 15.22 متراً وتنخفض غداً الى 15.18 متراً ودعت اللجنة الجهات المختصة والمواطنين لإتخاذ الحيطة والحذر حفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم وسوف تواصل الإدارة العامة متابعة موقف الفيضان.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )