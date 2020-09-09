إتفاق بين صحة الخرطوم وصندوق كويتي لتنفيذ حملة لدراء اثار الخريف

وقعت وزارة الصحة بولاية الخرطوم اتفاقية مع صندوق إعانة المرضى – الكويت اليوم بمكتب مدير عام الوزارة لتنفيذ حملة لدرء آثار الخريف للعام ٢٠٢٠م تشمل إصحاح للبيئة ومكافحة نواقل الأمراض وعيادات ميدانية وتعزيز الصحة.
وأوضح مدير عام وزارة الصحة ولاية الخرطوم د. الفاتح عثمان أن الحملة تهدف لتقديم خدمة وقائية خاصة لمكافحة نواقل الأمراض من الباعوض والذباب ودرء آثار الخريف والفيضانات وإصحاح البيئة وتعزيز الصحة بجانب العيادات الميدانية.
وقال د. الفاتح إن الحملة ستغطي كافة محليات الولاية، وتستمر فترة شهر قابلة للتمديد بتكلفة (8) ملايين جنيه ممولة من صندوق إعانة المرضى بدولة الكويت، ويشارك في الحملة عدد (٣٥٠) عاملا ومشرف وضابط صحة، واضاف أن النيل سجل مقاييس عالية هذا العام الأمر الذي أدى إلى هدم المئات من المنازل والمراحيض وظهور الآثار البيئة السالبة الأمر الذي يستدعي تضافر الجهود لمكافحة المخاطر البيئية.
وابان أن الحملة لها تأثير كبير في مكافحة الأمراض التي تنتقل بالمياه مثل الملاريا ، الكوليرا والشكنغونيا، واشار الفاتح إلى أن الحملة أتت في إطار التعاون المستمر بين الوزارة والصندوق لدرء الكوارث والأوبئة التي تحدث في السودان كافة، مثمناً العلاقة الوطيدة بين السودان ودولة الكويت الشقيقة.
من جانبه قال المدير التنفيذي لصندوق إعانة المرضى دكتور عبد المجيد فضل الله أن الاتفاقية أتت ضمن الشراكات بين الصندوق والوزارة لدرء آثار الخريف، كاشفاً عن جهود الصندوق لدرء آثار الخريف بعدد من الولايات الأخرى، وأضاف أن الحملة ستبدأ بمحليات الولاية مطلع الأسبوع المقبل، وتستهدف الأماكن المتأثرة والمتضررة.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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