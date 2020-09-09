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(لجنة المفصولين) تتوعد معرقلي تنفيذ قراراتها

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Waddah 0 تبليغ

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توعدت لجنة النظر في قضايا المفصولين تعسفياً من الخدمة المدنية القومية باتخاذ اجراءات قانونية حيال كل من يحاول تعطيل تنفيذ قراراتها وخص الناطق باسم اللجنة رشيد سعيد  وفق صحيفة اخر لحظة بالتهديدات رؤساء الوحدات الحكومية و المؤسسات العامة وقال ان قرارات مجلس الوزراء بإعادة المفصولين ملزمة التنفيذ.

واشار رشيد في تصريحات صحفية اليوم ان اللجنة قررت إستصدار توجية لكل الوحدات الحكومية بان يتم حساب كل سنوات الفصل باعتبارها سنوات خدمة فعلية لاغراض المعاش بالنسبة لكل المفصولين.

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وأضاف رشيد سعيد ان اللجنة ايضاً تناولت موضوع الحالات الخاصة للاشخاص الذين تم فصلهم نتيجة لاعتقالهم لفترات طويلة او منعتهم الاجهزة الامنية من دخول اماكن العمل وقررت توجيه اللجنة المختصة بهذا الملف باعداد تقرير مفصل بشأنهم.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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