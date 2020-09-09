مواصلات العاصمة ترحل طلاب الشهادة (مجانا)

تعهدت شركة المواصلات العامه لولاية الخرطوم بترحيل طلاب الشهادة الثانوية مجانا أثناء فترة الإمتحانات

وقال المدير العام للشركة محمد ضياء الدين ان الخطوة تأتي فى إطار المسؤلية المجتمعية للشركة، ومراعاة للظروف الإستثنائة التى تمر بها الولاية ومواطنيها الكرام ، وبالتنسيق مع الجهات ذات الصلة ومبادرة (وصلنى) لطلاب الشهادة السودانية ونوه ضياء الدين في تعميم صحفي وفق صحيفة (آخر لحظة) نسخة منه ان إدارة الشركة، وضعت كل إمكاناتها المتاحه، رغم محدوديتها، لخدمة خطة ترحيل الطلاب ضمن الخطوط العاملة الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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