منشور يمنع تعدد الأصناف في الحاوية الواحدة عند الاستيراد

منع بنك السودان المركزي، استيراد عدد من الأصناف في الحاوية الواحدة وذكر منشور صادر عن البنك معنون الى كل المصارف بتاريخ 6 سبتمبر، أن وزارة التجارة خاطبتهم عبر خطاب رسمي لمنع استيراد عدد من الأصناف في الحاوية الواحدة عند الاستيراد،

ووجه المنشور بتقديم مستند شحن من بواليص وفواتير أو كشف تعبئة يوضح الصنف الواحد للرسالة للجهات المختصة وقال البنك، بحسب صحيفة أخر لحظة إن القرار يسري اعتباراً من تاريخه مع ضرورة تعميمه على كل فروع البنوك العاملة في السودان.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )