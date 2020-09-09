الصحة :وفاة ما يقارب (100) مواطن ودمار (55) الف منزل دمار كامل

كشفت وزارتي الصحة والعمل والتنمية الاجتماعية عن دمار ما يقارب 555 الف متاثر في 17 ولاية ووفاة ما يقارب 100 مواطن ودمار 55 الف منزل دمار كامل و56 منزل دمار جزئي بجانب مدارس ومستشفيات ومؤسسات حكومية ان عدد الولايات المتضررة بلغت 17 ولاية بها 112 محلية اصابها الضرر و407 منطقة فضلاً عن تضرر 19 مؤسسة صحية فيما قال وزير الصحة المكلف د. أسامة احمد عبدالرحيم ان الحكومة المصرية على الاستجابة السريعة لنداء إعلان حالة الطواريء باعتبارها اول دولة تستجب وخص الشكر وزيرة الصحة المصرية.

واكد عبدالرحيم في جلسة المباحثات المشتركة بين وزارة الصحة السودانية ووزارة الصحة والإسكان المصرية صباح اليوم بالصندوق القومي للإمدادات الطبية. وفق صحيفة اخر لحظة على إستمرار التعاون بين البلدين في المجال الصحي وأشار إلى أن السودان في حالة طوارئ منذ العام السابق ابتداءً من الخريف ثم وباء كورونا والان طوري خريف هذا العام الذي له آثار مابعده من ظهور للأمراض.

ولفت عبدالرحيم،الي أهمية التعاون بين الجانبين مضيفا ان هناك كثير من الأعمال المشتركة بين الجانب السوداني والمصري وزيارات فنية وتعاون مستمر.

من جانبها أكدت وزيرة الصحة والإسكان المصرية د. هالة زايد على وقوف الحكومة المصرية من أعلى مستوياتها واهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء بما يدور في السودان وتسخير كل الإمكانيات من أجل أن يعبر هذة المحنة التي تتمثل في الظروف السياسية والاقتصادية وهي تحديات كبيرة.

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وأوضحت زايد أن الدعم مستمر ولن يتوقف وعلى الجانب السوداني تحديد النقص الذي يحتاجها وسوف تكون الاستجابة.

وأوضحت زايد أن هناك مصانع في مصر تنتج المبيدات الحشرية سوف يتم إرسالها باسرع وقت لمجابهة أمراض الخريف. مؤكدة وقوفهم مع الصناعة الوطنية لإنتاج الدواء وإنشاء مراكز لغسيل الكلى لتدريب الكوادر السودانية في الخرطوم.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )