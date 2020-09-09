الرئيسية/اقتصاد/ عاجل: إغلاق جميع أسواق الذهب غدا الخميس اقتصاد منذ 15 دقيقة 0 عاجل: إغلاق جميع أسواق الذهب غدا الخميس ،نسبة لتدهور قيمة العملة المحلية واضطراب الأسعار بحسب صحيفة السوداني الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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