اعلان حالة الطوارئ لحماية مواقع التراث والاثار السودانية

اعلنت الهيئة العامة للآثار عن حالة الطوارئ والاستعداد للفيضانات والسيول التي باتت تهدد مواقع التراث العالمي بالبلاد وتشير المسوحات الأولية لتأثر بعض المواقع الأثرية في ولاية نهر النيل وذلك وفق الصفحة الرسمية للجزيرة – السودان على الفيس بوك . الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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