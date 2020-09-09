والي سنار : الوضع كارثي وطالبنا حمدوك تعويض المتضررين

وصف والي سنار الماحي سليمان الوضع بالولاية بالكارثي وقال ان الولاية تعرضت لسيول وفيضانات لم تشهدها قريبا خلفت اضرار كبيرة بسنجة خصوصا بعد انهيار الجسر الترابي الواقي للمدينة. وأشار الماحي في حديثه لبرنامج ( كالآتي ) الذي يقدمه الاعلامي عمار شيلا بقناة النيل الازرق وفق صحيفة أخر لحظة الي ان هناك 4.800 مواطن تضرروا بشكل مباشر وانهيار جزئي وكلي لمنازلهم واشار الى انهم كونوا فرق للاجلاء والايواء ومساعدة المتضررين وأقر الوالي ان هذه الكارثة اكبر من امكانيات الولاية وقال انهم قدموا جملة من المطالب لرئيس الوزراء الذي زار المدينة منها تعويض المتضررين وتوفير مستلزمات تقوية البنية التحتية للولاية من لودرات وقلابات وتوفير معدات الصحة العامة واصحاح البيئة واوضح الوالي ان هنالك 6 الى 7 مدارس تم تخصيصها لايواء المتاثرين من السيول والفيضانات . الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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