وزيرة الصحة المصرية تتفقّد معسكر المتضررين في ود رملي

أعلنت وزيرة الصحة المصرية د. هالة زايد،ان بلادها سترسل كافة أنواع الأدوية والأمصال والمستلزمات الطبية المطلوبة في هذة المرحلة التي يمر بها السودان جراء الفيضانات.

وشددت هاله لدى تففدها معسكر إيواء المتضررين من السيول في منطقة ود رملي شمال الخرطوم بحري برفقة وزير الصحة المكلف د. أسامة عبد الرحيم، ووالي الخرطوم أيمن نمر، شددت على أن تلك الشحنات لا يجب النظر إليها على أنها مساعدات، ولكنها واجب يُقدم للأشقاء في السودان واطلعت على أحوال سكان معسكر الإيواء.

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وكانت د. هالة زايد، وفق صحيفة أخر لحظة قد استقبلت بمطار الخرطوم أمس، طائرتين من الجسر الجوى عبارة عن مساعدات مقدمة من الحكومة المصرية للسودان ، وأكدت أن جسر المساعدات سيتواصل حتى زوال محنة الفيضانات، مشيرة إلى أنها تقود فريق طبى من 20 من الأطباء والصيادلة والمسعفين والطب الوقائى والتمريض، واوضحت هالة أن الجسر الجوى يشمل مساعدات طبية واخرى اعاشية وامصال لعقارب الثعابين، وقالت هالة إن المساعدات تشمل ايضاً علاجات فايروسية لعلاج ربع مليون سوداني

من جانبه أكد وزير الصحة المكلف د. أسامة عبد الرحيم أن الدعم المصرى يعد دعماً عاجلاً واستجابة سريعة للحاجة التى حصلت نتيجة الفيضانات التى مرت بها البلاد، مبيناً أن وزير الصحة المصرية تعد أكبر مسؤول سياسى يصل السودان بعد إعلان حالة الطوارئ .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )