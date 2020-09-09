عاجل.. لقاء هام بين مجلس السيادة وممثلي منظمات المجتمع المدني

الأربعاء 9 سبتمبر 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

إلتقى مولانا حسن شيخ إدريس قاضي عضو مجلس السيادة الانتقالي بمكتبه اليوم بالقصر الجمهوري ممثلي المجتمع المدني بشرق السودان.



وأوضح د. طه الطاهر بدوي ممثل المجتمع المدني بشرق السودان في تصريح صحفي إن اللقاء تطرق إلى القضايا التي تهم المجتمعات الريفية والمدنية في ولايات الشرق الثلاث وأهمية تعزيز التعايش السلمي من خلال قيام مفوضية للتعايش السلمي تسهم في معالجة قضايا المجتمع المدني والأهلي في شرق السودان.

كما تطرق الاجتماع لقضايا الساحل السوداني وأهمية البحر الاحمر في الاستثمار من خلال الموازنة ما بين مفاهيم الموارد و البيئة في الشرق وخاصة في ولاية البحر الاحمر بجانب أهمية دعم المجتمعات المحلية في شرق السودان باعتبارها مجتمعات تحتاج لتوفير الخدمات الأساسية والمشروعات التنموية.