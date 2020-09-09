عاجل.. فيضانات النيل الأزرق تغرق مدينة سنجة (فيديو)

الأربعاء 9 سبتمبر 2020 نشرت وكالة روسيا اليوم فيديو يكشف إغراق المياه الموحلة شوارع بلدة سنجة السودانية في واحدة من أكثر مناطق السودان تضررا من فيضان نهر النيل الأزرق.



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