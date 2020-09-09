باحث كويتي يكشف كواليس التحقيق مع مشاهير غسيل الأموال.. هذا ما جرى!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف الباحث والكاتب السياسي الكويتي مشعل النامي، كواليس التحقيقات مع أول دفعة من مشاهير غسيل الأموال ، قبل خروجهم بكفالة 20 ألف دينار.

وقال النامي بفيديو رصدته “وطن”: “استدعت النيابة أمس مشاهير غسيل الأموال ، ووجهت لهم جميعاً تُهم غسل الأموال، وتضخم الأرصدة، والإعلان من غير ترخيص”.

وتابع النامي: “هناك حسابات وهمية تقول أنه وجهت لهم فقط تهمة الإعلانات دون ترخيص. وهذا كذب، بل وجهت لهم جميعا بلا استثناء تهمة غسيل الأموال”.

وكشف النامي أن معظم المشاهير الذين تم التحقيق معهم بكوا بشدة أثناء التحقيق. وانهاروا من شدة البكاء، وأخذ التحقيق وقتاً طويلاً بسبب بكاءهم فقط.

وأضاف: “الموضوع لا يزال في بدايته، وستطول القضية، وما دفعوه من كفالة، تم تحديد قيمتها بناءً على المبالغ المشبوهة في حساباتهم. فمن دفع ألف أو ألفين، مبالغهم بسيطة، ومن دفع 20 ألف دينار. بناء على قيمة أمواله المشبوهة”.

وأشار إلى أن مبلغ 20 ألف دينار كفالة، يُعد مبلغاً ضخماً جداً في النيابة العامة، وأن الدارج في الكفالات من 1000- 2000 دينار. مضيفاً: “أكبر كفالة تم دفعها في النيابة العامة كان في قضية دولية دُفعت بها كفالة 50 ألف دينار”.

واستطرد النامي: “أن يدفع أحدهم 20 ألف دينار، هذا أمر كبير، وليس بسيطاً، ويعني أن التهمة ثقيلة وجسيمة”.

ووجه النامي نصيحة إلى المُتابعين قائلاً: “من يقول لكم حرة حرة كاذبين، فقد قضوها بكاءً ونحيباً. فلا تجعلوهم يستفزونكم، وتشتمونهم فيرفعون عليكم قضايا”.

وقررت النيابة العامة بالكويت في وقت سابق، إخلاء سبيل عدد من مشاهير غسيل الأموال نظير كفالات مالية ضخمة. بينما ما زال التحقيقات مستمرة مع آخرين.

وتم إخلاء سبيل 7 من المشتبه بهم في قضية مشاهير غسيل الأموال بالكويت ، وذلك بعد التحقيق معهم. وهم يعقوب بوشهري بكفالة قدرها 20 ألف دينار، ومريم رضا “مرمر” بكفالة 20 ألف دينار أيضاً، و دانة الطويرش بكفالة 10 آلاف دينار. وحليمة بولند بمبلغ كفالة 3000 دينار. وأخيراً فرح الهادي بكفالة 2000 دينار.

ومازالت التحقيقات مستمرة مع نهى نبيل وزوجها وأيضاً مع جمال النجادة. ويتوقع أن يتم إخلاء سبيلهم أيضاً مع دفع كفالات مالية.

وعن الجديد في القضية ، تستعد النيابة العامة للبدء في التحقيق مع الدفعة الثانية من مشاهير القضية ذاتها يوم الخميس المقبل.