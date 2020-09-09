“ليس للجميع”… مستشار السيسي يكشف من سيأخذ لقاح “كورونا”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أكد مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية، محمد عوض تاج الدين، أنه “لا توجد دولة في العالم تقوم بإعطاء تطعيم أو لقاح الإنفلونزا الموسمية لكل فئات الشعب”.
وقال تاج الدين، في تصريحات تليفزيونية، “مفيش تطعيم في البلد بشكل كامل في أي دولة في العالم، مش في مصر بس. ونفس الأمر سيكون في مصل فيروس كورونا. لا يمكن أن يأخذه كل الشعب”.
وأضاف أن “الاستراتيجات الوقائية بمختلف الجمعيات الطبية العالمية بما فيها الجمعية المصرية توصي بإعطاء هذا التطعيم لفئات معنيه من الشعب، حسب الحاجة الطبية، مشيرا إلى أن هناك لقاحات عدة خاصة بفيروس كورونا المستجد، وصلت للمرحلة الثالثة من التجارب الإكلينيكة والسريرية، وفي هذه المرحلة يتم تجريب اللقاح على الآلاف من المتطوعين، للتأكد من تأثيره الإيجابي، وعدم وجود مضاعفات خطيرة له، قد تؤثر على حياة الإنسان.
وقال مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية، إن “الدولة ووزارة التربية والتعليم، حريصة على حياة وسلامة الطلاب خلال الدراسة مثل آبائهم تمامًا”، مشيرًا إلى أنها خطة دقيقة تمت دراستها بعناية شديدة: “خطة مثالية ووقائية وعلينا أن نساعد في تنفيذها”.
سبوتنيك
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