مسؤول يدعو لإحلال الشباب مكان “الديناصورات”

طالب مستشار التعاون بوزارة الصناعة والتجارة محمد العتيبي مجلس السيادة باتخاذ قرار ثوري فيما يتعلق بإدارة التعاونيات وإحلال الشباب مكان من أسماهم “الديناصورات” من موظفي الخدمة المدنية.
وقال في ورشة للصحفيين بحسب صحيفة الصيحة أمس، إن أصغر موظف بإدارة التعاونيات بالوزارة لا يقل عمره عن خمسين عاماً، وأضاف بأنهم غير مواكبين للتغيير والتقنية، وأعلن أن الوزارة اتخذت لعودة التعاونيات شعار الثورة (حرية سلام وعدالة التعاونيات خيار وقرار الشعب).
ونوه إلى أن آلاف التعاونيات طلبت استئناف العمل بيد أنها تحتاج مراجعة في ظل وجود (10) مراجعين فقط، وأضاف أن الحكومة في قمتها تعلن دعمها للتعاونيات لكن الجهاز التنفيذي غير مستعد للتطوير، واعتبر إجازة قانون التعاونيات 2020 انجازاً حقيقياً.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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