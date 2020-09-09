أكد الفنان الشاب محمد عيسى الشهير بـ(الدبلوماسي) أنه صاحب تجربة مميزة وقوية مع كرة القدم، وأشار إلى أنه سبق له اللعب في أكثر من نادي.
وواصل الدبلوماسي: لو استمريت في عالم المستديرة لحققت الكثير من الانجازات والنجاحات، ولكن اخترت الوتر فتركت كرة القدم في الأخير، ولكن تجدني غير نادم على قرار التخلي عن كرة القدم والتوجه إلى عالم المزيكا.
وبدا الدبلوماسي بحسب صحيفة السوداني الدولية، مرتاحاً لتجربته الفنية بقوله: أنه راضٍ كل الرضا عن تجربته الفنية في السنوات الأخيرة، ووعد محمد عيسى جمهوره بمفاجآت كبيرة في الفترة المقبلة قائلاً: أنه يرتب لحفل جماهيري ضخم هو الأول بالنسبة له في مسيرته الفنية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر (الدبلوماسي): أنا في الكفر أخطر من الوتر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.