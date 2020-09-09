(الدبلوماسي): أنا في الكفر أخطر من الوتر

أكد الفنان الشاب محمد عيسى الشهير بـ(الدبلوماسي) أنه صاحب تجربة مميزة وقوية مع كرة القدم، وأشار إلى أنه سبق له اللعب في أكثر من نادي.

وواصل الدبلوماسي: لو استمريت في عالم المستديرة لحققت الكثير من الانجازات والنجاحات، ولكن اخترت الوتر فتركت كرة القدم في الأخير، ولكن تجدني غير نادم على قرار التخلي عن كرة القدم والتوجه إلى عالم المزيكا.

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وبدا الدبلوماسي بحسب صحيفة السوداني الدولية، مرتاحاً لتجربته الفنية بقوله: أنه راضٍ كل الرضا عن تجربته الفنية في السنوات الأخيرة، ووعد محمد عيسى جمهوره بمفاجآت كبيرة في الفترة المقبلة قائلاً: أنه يرتب لحفل جماهيري ضخم هو الأول بالنسبة له في مسيرته الفنية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)