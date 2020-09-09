عبرت مذيعات القناة الشهيرة عن استيائهن الكبير، لعودة المذيعة المشهورة للقناة مرة أخرى براتب يعد الأعلى، وهددت المذيعات بتمرد داخل القناة، بسبب راتب تلك المذيعة بحسب صحيفة السوداني الدولية. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بسبب “المذيعة الجديدة”.. مذيعات بقناة شهيرة يهددن بالتمرد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.