استكتاب “سائق ركشة” تعهداً بسبب الإزعاج

استكتبت محكمة جنايات الحاج يوسف شاباً تعهداً لمدة عام كامل بحسن السير والسلوك وعدم تسبيب الإزعاج للمواطنين، وذلك لتشغيل المتهم جهاز ساوند داخل ركشته أثناء سيره بالشارع العام بالحاج يوسف. وتتلخص وقائع البلاغ بحسب صحيفة آخر لحظة، في أن الشاكي عند استئجاره ركشة المتهم وصعوده على متنها، طلب منه إيقاف جهاز الساوند، إلا أن المتهم رفض ذلك، وتم اقتياده إلى قسم الشرطة، ومن خلال التحري معه أقر بتشغيله لجهاز الساوند، وبإكتمال كافة التحريات أمرت النيابة بتقديمه للمحاكمة تحت نص المادة (77) من القانوني الجنائي المتعلق بتسبيب الإزعاج العام. Advertisements الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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