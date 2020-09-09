العثور على فتاة جنوب الخرطوم جثة هامدة

شرعت شرطة جنوب الخرطوم في التحقيق عن ملابسات العثور على جثة فتاة في مبنى تحت التشييد بعد اختفائها من منزل أسرتها قبل أيام من العثور عليها متوفية في ظروف غامضة.

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وأوقفت الشرطة شاباً للتحقيق معه على ذمة القضية بحسب صحيفة آخر لحظة، بعد أن نما إلى علم الشرطة أنه كان قد سبق وأن تقدم لأسرة الفتاة طالباً يدها للزواج وقوبل طلبه بالرفض.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)