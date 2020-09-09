القبض على شاب قتل والدته بـ(كوريك)

أنهى شاب حياة والدته المسنة بواسطة (كوريك) بإحدى مناطق بابنوسة بولاية غرب كردفان. Advertisements وقال مصدر إن الجاني اعتدى على والدته البالغة من العمر (80) عاماً، بـ(كوريك) على رأسها بطريقة وحشية مسبباً وفاتها، وأضاف المصدر بحسب السوداني، أن الشرطة تلقت بلاغاً وعرهت إلى المكان لكن وجدت الضحية قد فارقت الحياة، لكنها ألقت القبض على المتهم وحرزت أداة الجريمة ونقلت الجثة إلى المشرحة، مشيراً إلى أن الشرطة قيدت بلاغاً بالقتل العمد ضد المتهم وأودعته الحراسة. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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