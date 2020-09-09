الكشف عن حقيقة تشققات خزان جبل أولياء

دحضت وزارة الري والموارد المائية، ما أشيع في بعض وسائل التواصل الاجتماعي من أن خزان جبل أولياء مهدد بالانهيار لوجود تشققات فيه، وأكدت أن الشائعة عارية من الصحة.
وطمأن مدير عام شؤون النيل والخزانات بله أحمد عبد الرحمن بحسب صحيفة آخر لحظة، بأن خزان جبل أولياء من أكثر الخزانات أماناً، مبيناً أن المناسيب خلف وأمام الخزان متساوية تقريباً ما يعني عدم وجود تأثير على جسم الخزان، مشدداً على عدم وجود أية مشكلة بالخزان.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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