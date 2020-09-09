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الأربعاء 9 سبتمبر 2020
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متابعات - اخبار الخليج 365
أعلنت وزارة الداخلية السودانية اليوم الأربعاء عن ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات إلى 103 قتلى و50 جريحا.
وأوضحت الوزارة أن "27 ألفا و341 منزلا، انهارت بشكل كلي، فيما انهار بشكل جزئي 42 ألفا و210 منازل"، مشيرة إلى "تضرر 179 مرفقا، و359 متجرا ومخزنا، ونفوق 5482 رأس ماشية".
ويعيش السودان منذ أيام على وقع سيول وفيضانات غير مسبوقة منذ سنوات طويلة، ما دفع مجلس الأمن والدفاع إلى إعلان حالة الطوارئ في كل أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر.
كما قرر المجلس اعتبار السودان منطقة كوارث طبيعية، وشكل لجنة عليا لدرء ومعالجة آثار السيول والفيضانات.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. ارتفاع عدد ضحايا فيضانات السودان لـ103 أشخاص وتدمير 70 ألف منزل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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