مكارم بشير و الحلنقي (أحباب)

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : رشح عدد من الموسيقيين الفنانة مكارم بشير لأداء العمل الغنائي الكبير الذي كتبه الشاعر اسحق الحلنقي ولحنه الملحن احمد المك (أحباب نحنا) بمشاركة كورال جامعة الأحفاد. وقال الحلنقي إن العمل يمجد السلام ويتغنى بالوطن والتعايش السلمي،مضيفاً بحسب صحيفة آخر لحظة أنه يتوقع أن يتم تقديمه بالتوقيع على اتفاقية السلام في جوبا الثاني من أكتوبر القادم بعاصمة جنوب السودان .. من جانبه قال الملحن احمد المك إن اختيار الفنانة مكارم لأداء العمل جاء بترشيح عدد من الموسيقيين الذين استمعوا له وتابعو بروفاته ،وهو يراه ترشيحاً موفقاً لما تتمتع به مكارم من صوت قوي وطروب وحضور كبير في أدائها للأغنيات. المادة السابقة بلاد الياباني.. بقلم د ناهد قرناص المقالة القادمة بالصورة..الفنانة عائشة الجبل تكتسح السوشيال ميديا بـ(نيو لوك) جديد

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