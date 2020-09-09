د. عبد الله الكنين: أبناء النوبة جزء أصيل من مكون ولاية الجزيرة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: قال والي الجزيرة د. عبد الله الكنين ان التنوع الإيجابي الذي تحظي به البلاد يمكن توظيفه لترسيخ السلام ورتق النسيج الإجتماعي..

وقطع الوالي لدي لقائه بمكتبه اليوم بوفد من تجمع أبناء جبال النوبة بالولاية بأن أبناء النوبة جزء أصيل من التركيبة السكانية والنسيج الإجتماعي بالجزيرة. وأشار لخلق آلية للتواصل لتنزيل السلطة للشعب والمشاركه في صنع القرار.

من جانبه أكد رئيس الوفد طارق إسماعيل ان التجمع يهدف لعكس قضايا أبناء النوبة بالجزيرة وتوفير خدمات الصحة والتعليم والمياه والكهرباء والطرق والتوظيف والخطط والتأمين الصحي.واعلن دعمهم لكل برامج حكومة الولاية.

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