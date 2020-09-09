وزيرة المالية : المؤتمر الاقتصادي القومي سيناقش المشاكل المزمنة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أبانت وزيرة المالية والاقتصاد المكلف د. هبة محمد علي أن المؤتمر الاقتصادي القومي سيناقش المشاكل المزمنة التي تتمثل في التضخم، انخفاض قيمة العملة الوطنية، ارتفاع العطالة وسط الشباب، وزيادة نسبة الفقر إلى 65% .

وقطعت الوزيرة، بأن مشكلة واحدة من هذه المشاكل يمكن أن تسقط حكومة كاملة، ناهيك عن حكومة تعيش شحاً في الموارد، بحسب السوداني الدولية.

وقالت خلال مخاطبتها للمؤتمر الصحفي للحملة الإعلامية للمؤتمر الاقتصادي القومي بوكالة السودان للأنباء، إن من الأولويات الراهنة كيفية صيانة الموارد المنهوبة كالذهب، واستغلالها الاستغلال الأمثل، علاوة إلى استغلال الموارد الخارجية كمدخرات المغتربين، وإيجاد سياسات داعمة للاستثمار، وإجراء إصلاح جمركي، والحوكمة، والتوصل إلى سياسة لإصلاح الجهاز المصرفي.