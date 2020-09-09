أنصح هذه الوزيرة بمراجعة طبيب العيون.. بقلم العيكورة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

هناك (بوست) متداول لم يتسن لى التأكد من صحته ولكن إذا كانت نسبة المصداقية فيه دون الواحد، فذاك مؤشر خطير لإعادة تدوير التمكين وتعيين الأقارب والمحاسيب والأصهار ولعل كثير من أصوات التذمر التي تسمع من حين لآخر تصب في ذات المنحى منذ أن جاءت هذه (القحت) وبدأت تمارس عملها بلا كوابح فيفصل هؤلاء ويؤتى بأهل الحظوة الجدد بعيداً عن معايير الكفاءة والتخصصية. وإذا سال سائلٌ قيل له أولم يفعل (الكيزان) ذلك؟ وكأن الخطأ يُعالج بالخطا وزيادة. مُحاصصة لم يسلم منها مكتب رئيس الوزراء من جيش المُستشارين والاعلاميين، ومع فشل بعضهم إلا أنهم ما زالوا متواجدين يمشون في الأسواق ويتصورون بالكاميرات ويخاطبون الاعلام وقس على ذلك العديد من الوزارات ومؤسسات الدولة فما أن يخرجوا منها (كوز) أو من يعتقدون أنه من أنصار النظام السابق إلا ويأتوا (بقحاتي) في تمكين جديد يعني، وهكذا فأقترح على لجنة إزالة التمكين وإزالة نظام الثلاثين من يونيو (العسل) أن تنشئ قسماً خاصاً بإزالة (التمكين الجديد). صدقوني ستمتلئ الملفات خلال يومين فقط، هذا إذا كان همهم الوطن والمواطن وليس متلازمة (كيزانفوبيا) عندها قد ينصلح الحال المائل قليلاً ولا أعلم هل سيعاد (شك الورق) بعد توقيع اتفاق السلام المتوقع في أوائل اكتوبر القادم أم سيظل الوضع كما هو عليه (هلال مريخ) أقصد (كيزان قحت) أم لابد من إفساح المجال للقادمين الجدد وسداد مستحقات السلام التي من أهمها الكراسي بالطبع .

نأتي لموضوع (البوست) الذي وصلني منقولاً عدة مرات ومن مبدأ نظرية (العود كان مافيو شق ما بقول طق) يقول (البوست) أن إحدى الوزيرات، عينت (خالتها أخت أمها عديل) مديرا لمؤسسة كبرى، وعينت زوج أختها منسق الدفاع الشعبي السابق في جبل أولياء (يعنى الزول هناي عديل) مُديراً لمؤسسة أخرى، ثم عينت زوج أختها الأخرى مديراً لمؤسسة معروفة، ثم عينت زوج خالتها (القلناها قبيل) مديراً أيضا، أما مدير المؤسسة التعليمية الكبرى فيقال أنه أيضاً قريب لهذه العائلة البرونزية! بصراحة (بقيت) أعقف أصابع يدي واحداً تلو الآخر وأهمهم بكلام غير مفهوم أحاول فك هذه (الشربكة الأربجاوية) وقعدة (وريق الخُدرة) التي تمت خلالها هذه التعيينات إن صحت صلة القرابة. وحقيقة إن كان ذلك صحيحاً فأنصح السيدة الوزيرة أن تُراجع طبيب (العيون) فاحتمالية إصابتها (بطول النظر وارد جداً) جعلتها لا ترى سوى القريب والأقارب. وهذا المرض لا يُمكن معه رؤية كفاءة في كردفان ولا دارفور ولا الشمالية ولا حتى (العيكورة) القريبة (لأربجي) لذا هنا ستكون الحركة والتحسس بالعصاية لكل ما هو قريب (زي حبوبتي). بكل صدق وحب أتمني أن لا يكون هذا (البوست) صحيحاً وأتمنى من الوزيرة المعنية أن تخرج للناس ولو عبر (تغريدة) منها أو عبر مكتبها لتنفي أو تؤكد هذه المحاصصة العائلية الضيقة حتى تغلق هذا الباب (فالميديا) إن لم تواجه بالحقيقة نمت وربت وسيصعب (لمّها). أو أن تؤكدها وتدافع عن قراراتها العائلية هذه وعندها نقول: (أهو عُواسة زيها زي غيرها) و نغلق الموضوع و أمرنا لله.

قبل ما أنسى: ـــ

الهتافات التى ودع بها السيد حمدوك بولاية سنار (عسكريواااا) تُعبر عن عُمق المُعاناة وتختصر خيبة الشعب في حكومته في كلمة واحدة وأثبت هذا الشعب الواعي أنه مُدرك لأي (لعبة) أو خطة بديلة تحاول الحكومة تسويقها! فما معنى أن يزور (حمدوك) مدرسة تأوي متضررين ثم يعود (مُحقب) يديه لم يأتِيهم (بحق) الشاي؟. (غايتو) صديق يوسف (دقس) إبراهيم الشيخ لأنه يعلم أن (سنار موعدنا) قُيلت هنا، فنفد صديق بجلده.