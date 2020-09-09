حمدوك في سنجة ولكن.. بقلم أحمد يوسف التاي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

(1)

ما من رسالةٍ أبلغ من تلك التي نقلتها عينا رئيس الوزراء إلى رئيس الوزراء عن المأساة الكبرى التي خلفها الفيضان في مدينة سنجة حاضرة ولاية سنار، ولو أننا كتبنا دهراً، واستنفدنا مدادنا ولو كان بقدر مياه الفيضان لما أبلغنا معشار ما بلغ رئيس الوزراء في زيارته أمس لحاضرة الولاية، فقد رأى الرجل رأي العين، كيف فعل النيل بأهلنا في سنجة من تقتيل وتشريد وإضرار، وكيف أحال حياتهم الآمنة إلى جحيم وهم يفترشون الثرى ويتجرعون مرارات إهمال المركز في صبر نبيل.

(2)

لقد رأى السيد حمدوك بعينيه حجم الأضرار البليغة، وقلة حيلة الولاية ، واستمرار تجاهل المركز سابقاً وحتى الآن لقضايا الولاية ونكباتها، فما هو بحاجة إلى تقارير صحافية، أو مكتبية لتوصف له حجم الكارثة والأضرار، ولئن تغاضى وتسامى أهلنا في سنجة وسنار والدندر فوق جراحاتهم خلال الفترة الماضية التي كانوا يصارعون فيها هياج النيل وحدهم دون سند أو عون حكومي فإنهم لن يغفروا ولن يتساموا ولن يعذروا بعد أن وقف رئيس الحكومة على حجم الكارثة والمأساة التي لا قبل للولاية بها، ولعل حمدوك أدرك خطورة الموقف وحجم المأساة، فإما أن يسابق الزمن بأجنحة لفعل ما يجب فعله في جبر الضرر وبما يحفظ كرامة شعبه هناك وإما فإن عقال الأهالي الغاضبين سينفلت وحينها لن ينفع الندم..

(3)

كثير من الناس حملوا على والي الولاية الماحي سليمان، ونقول صحيح تماماً هناك إهمال وتقصير حكومي مركزي واضح لا خلاف عليه، لكن الأصح من ذلك أن الوالي لم يكن يملك حلاً وليس بمقدوره مواجهة فيضان بهذا الحجم في ظل الظروف الراهنة وحالة الاضطراب العامة، فكان على المركز أن يتفاعل مع نداءات ومطالب الولاية وتحذيراتها التي انطلقت مبكراً والتي لم تجد إلا التجاهل …

(4)

أعود وأقول إن هذه الكارثة تتطلب وقفة صلبة مع الوالي وتعاوناً مثمراً مع حكومة الولاية وليس الحجز على مقاعد المتفرجين، خاصة وأن والي الولاية تقلد الأمر في ظروف عصيبة للغاية، فهناك أوضاع صحية لم تكن تخفى على أحد، كما أن الأوضاع الاقتصادية لا تزال تلقي بظلالها على كل شيء وفي كل البلاد إلى جانب الظروف الأمنية المحيطة، وقبل أن يتخطى الوالي كل هذه المتاريس والعقبات جاءت كارثة الفيضان كما لم تأت من قبل وفي ظل ظروف بالغة التعقيد وخزينة خاوية على عروشها ومؤامرات تحيط بالثورة من كل جانب، وبناءً على ما تقدم نشير إلى أنه ليس من العدل والإنصاف أن نحمِّل الوالي وحده مسؤولية التقصير، فالقسط الأكبر من هذا التقصير يتحمله المركز الذي كان ولا يزال يتجاهل قضايا هذه الولاية وتنميتها ومشاكلها لأنها بلا «غابة» و»لا سلاح» ولا حناجر غليظة تُصدر التهديد.. اللهم هذا قسمي فيما أملك.

نبضة أخيرة:

ضع نفسك دائمًا في الموضع الذي تحب أن يراك فيه الله، وثق أنه يراك في كل حين.