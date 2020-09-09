استجابة والي الخرطوم لمطالب إعتصام امبدة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: وافق والي ولاية الخرطوم الأستاذ أيمن خالد نمر تشكيل لجنة لتنمية محلية ام بدة علي وفقا للمقترحات التي تقدمت لجان المقاومة بمحلية امبدة.. ووجه سيادته وزارة التخطيط العمراني باتخاذ الإجراءات اللازمة والبدء فوراً في تخطيط السكن العشوائي والحيازات بالمحلية بالتنسيق مع جهات الاختصاص.

و قال الأستاذ محمد إسماعيل ميرغني عضو لجنة الإعلام والاتصال في تصريح لـ “سونا” أن الخطوة تعتبر انتصارا لجماهير امبدة التي صمدت علي أرض الاعتصام لأكثر من ١٥ يوما وانصاف للمظلومين والغلابة الذين عانوا الأمرين في فترة النظام السابق وحرموا من أبسط مقومات الحياة الكريمة في الحصول علي منزل للم شملهم وحفظهم من أهوال الدنيا.

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