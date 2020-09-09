الفيضان يتسبب في غرق كامل وجزئي للمشاريع الزراعية بالنيل الابيض

الخليج 365 :

أكد عدد من المزارعين بمحلية السلام بولاية النيل الأبيض تعرض مساحات كبيرة تقدر بحوالي 2 الف فدان لغرق كامل .

وأكدت المزارعة بمحلية السلام منطقة الطريرة ام نفل عبد الرحمن غرق مساحات كبيرة في منطقتي الطريرة واولاد الشريف ومناطق اخرى، منها مساحة 2 الف فدان من محصولي السمسم والذرة.

وقالت لـ (السوداني) ان هنالك غرقا جزئيا للمساحات الصغيرة (الحيازات) يقدر بحوالي 80%، مناشدة حكومة الولاية بالوقوف علي المشاريع الزراعية لتقييم الموقف حتى يتم جبر الضرر للمزارعين الذين تعرضت محاصيلهم للغرق الكامل .

وأكد المزارع بمنطقة الراوات علي عمر غرق مساحات كبيرة تقدر بحوالي 90% من جملة المساحات المزروعة بمحصولي الذرة والسمسم منها غرق كامل وآخر جزئي، مشيرا لتعرض محصول السمسم لتلف كامل، مطالبا شركات التأمين بتقييم الضرر الكلي وليس الجزئي وتعويض المزارعين تعويضا مجزيا حتى لا يخرجوا عن دائرة الانتاج، مناشدا الحكومة بالوقوف على المشاريع التي تعرضت للغرق لمعرفة حجم الخسائر.

.و أكد المزارع بمحلية الجبلين بولاية النيل الأبيض سالم محمد عبدالرحمن تعرض المشاريع بالمحلية لغرق جزئي يقدر بحوالي 40%، مشيرا إلى أن المحاصيل التي تعرضت للغرق هي الذرة والسمسم والدخن .