(البلد دي ما في زول يلحقا)؟.. بقلم ياسر الفادني

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قاعدة شعبية كبيرة رفضت قيادات هذه الحكومة مركزيا وفي الولايات هذا لايخفى على أحد .. الوضع أصبح لا يطاق ظاهرا للعيان، من قال غير ذلك هو كذاب أشر، والي يحصب بالحجارة عندما يزور مدينة لتفقد الحال، وآخر يقول لمواطنيه المنكوبين أنه لا يستطيع فعل أي شييء، ووالي أدى القسم ولا يستطيع أن يدخل ولايته، إذن نحن في عهد ولاة في زمن السكون!، لا عمل لهم ولا إنجاز لهم إلا حركة العربات الفارهة المظللة التي يتحركون على متنها وصوت (السايرينا) التي تسير أمامهم ورفرفة بيارقهم في مقدمة السيارات .. إدارة أزمة الفيضانات أظهرت سوءات هذه الدولة حيث صارت واضحة للكل لايداريها غراب الحكم الرشيد العادل المعين …

الدولار في سماء إقتصاد الدولة ظل يركب في البدء طائرة من طراز اف ١٦، يطير بسرعة تفوق سرعة الصوت والضوء أضعافا مضاعفة تاركا الجنيه في الأرض وفي وحل الطين اللاصق الذي لا يدعه أن يتحرك، ولا يستطيع اللحاق به وأصبحت المسافة بينه وبين عملة الكاوبوي بعيدة جدا … ويبدو أنه في الأيام القادمة سيغير رحلته ويركب سفينة فضائية إلى القمر، المواطن صار مغلوبا على أمره من يريد أن يأكل وجبتين غير مشبعتين وغير (مغذيتين) يصرف ١٠٠٠ جنيه يوميا والذي يريد أن يخرج من بيته لأي غرض عليه أخذ مبلغ ٧٠٠ جنيه في جيبه لزوم (المواصلات)..!. بسبب الظروف الضاغطة افتقدنا كثيرا من القيم السمحة … مثلا ..لا تسطيع أن تعزم (زول) وتعمل (رايح) عندما ترى شخص تعرفه في المواصلات!. افتقدنا مفردات، قدح الضيفان، رباي اليتامى، أب قدحا يجر، إلخ…

الفيضان السياسي منذ أن أتت هذه الحكومة ظل يغرق كل شييء أمامه كل الاتجاهات السياسية أصبحت غرقى وفي عداد المنكوبين حتى الحاضنات السياسية المكونة لها… وقعت بيوتها التي بنيت من الطين أما غيرها فأصابها سيل الإقصاء السياسي المتعمد فمنهم من زج بهم في السجن ومنهم من ينتظر … سلام تم شراؤه بالتقسيط ولم يدفع حتى المقدم والثمن ضرب على الورق وهو مبلغ كبير من المحاصاصات والتبعيات العمياء والجهويات الضيقة التي ضيعت هذه البلاد وجعلتها من أغنى بلاد العالم إلى أفقر البلاد ومن أعز بلاد العالم، إلى أذل بلاد … حتى صارت واهنة وضعيفة يتخطفها طير المصالح الدولية والاستعمار الحديث من هنا وهناك …

لا نغش على أنفسنا ولا نطبل أكثر من ذلك فنحن فشلنا في تقديم تيم حكم نموذج يشبه هذه البلاد العزيزة .. وفشلنا لأننا صفقنا تصفيقات لمن لا يستحقون وذهبت أدارج الرياح والصدى لمن بقي منها، فشلنا في تحقيق ما يشفي غليل المواطن من حوجة وعوز وفقر ومرض، إذن من يلحق هذه البلاد؟ التي تجري بسرعة نحو القهقري؟.