وزيرة الصحة المصرية: أتيت إلى السودان مُحملة برسالة أخوة من السيسي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

دعت وزيرة الصحة المصرية الدكتورة هالة زايد، إلى إقامة شراكة مؤسسية في المجال الطبي مع الجانب السوداني، على المدى الطويل.

وأكدت وزيرة الصحة المصرية في كلمتها خلال جلسة المباحثات المشتركة مع الجانب السوداني، الذي ترأسه وزير الصحة الدكتور أسامة عبد الرحيم، في الخرطوم، أهمية التدريب المستمر؛ فضلا عن اتخاذ خطوات عملية، منها إقامة مركز في الخرطوم، تخرج منه فرق تنتشر حسب احتياج الدولة السودانية في الأماكن التي تنتشر فيها الأوبئة، للعمل مع الأطباء السودانيين، لخدمة أهلنا في السودان.

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وقالت وزيرة الصحة المصرية : “أتيت إلى السودان مُحملة برسالة أخوة وصداقة ومودة وإعزاز من الرئيس عبد الفتاح السيسي لشعب وحكومة السودان، ورسالة شكر واحترام ومحبة من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي”.

وأضافت: “نحن معكم، وفي انتظار إمدادنا بقائمة بالاحتياجات نعمل عليها بشكل عاجل، ولا تضعوا حسابات لأي شي، فخدمة الإنسان هى الأهم”.

وأشارت إلى أن هناك “فترات في حياة الأمم تكون صعبة، لكن هى التي تُقوي الشعوب، وهذا ما حدث في مصر في السنوات الأخيرة من نهضة كبيرة، نتيجة التحديات الكبيرة التي واجهناها، واستطعنا تخطيها”، معربة عن أملها في أن تكون تلك المرحلة بداية قوية لعهد جديد للدولة السودانية.