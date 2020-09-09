لجنة التمكين وتدمير قطاع الكهرباء.. بقلم هاجر سليمان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

طالعنا جميعاً الاخبار التى تصدرت الصحف، والتى اشارت الى فصل (412) عاملاً وموظفاً وقيادياً بقطاع الكهرباء بحسب ما نقل عن لجنة ازالة التمكين، واحسب ان المعلومة نفسها خاطئة، فالمفصولون اعدادهم تتجاوز الرقم المعلن للصحف، فهنالك قوائم الحقت بكشف المفصولين واولئك لا ندرى هل فصلتهم لجنة ازالة التمكين ام قطاع الكهرباء ؟؟ فإن كان فصلهم تم من لجنة ازالة التمكين فلماذا اعلنوا فى كشوفات ملحقة، وان كان من قطاع الكهرباء فهذا يعنى ان الشغلة فيها تصفية حسابات.

ما تفعله لجنة ازالة التمكين الآن هو بمثابة تكملة لمسيرة الانقاذ التى فى بداية عهدها فصلت الخبرات وشردت الاسر وزرعت الحقد فى النفوس، والآن نفس النهج انتهجته لجنة ازالة التمكين التى تنوى تدمير قطاع الكهرباء والمشاركة فى انهيار مؤسسات الدولة بهدوء، حيث لا يمت عملها للمهنية بصلة، وسنشرح هذه النقطة من خلال كشوفات فصل منسوبي قطاع الكهرباء بالدلائل والبراهين، لجنة ازالة التمكين قامت بفصل المهندس عبد الرحمن حجاج والمهندس على عوض، وهذان الرجلان قاربت سنى خدمتهما الاربعين عاماً، أى من قبل نظام الانقاذ هما مهندسان لا يشق لهما غبار، وهما من فطاحلة خبراء قطاع الكهرباء، ولا يستهان بخبرتهما. واحسب ان معظم شبكات النقل قام بتنفيذها هذان الرجلان، وكانت لهما اسهامات مقدرة فى تطوير القطاع الى ان وصل الى شكله الحالى .

وأيضاً احالت اللجنة المهندس عبد العظيم الحسين، ولمن لا يعرفه فهو مؤسس مصنع العدادات السودانى الصيني، هذا الرجل له اسهام مقدر وهو من علماء الكهرباء، وايضاً احيلت المهندسة القديرة مها فضل وهذه عملت بالادارة التجارية ولها اسهاماتها فى قطاع الكهرباء، ولمن لا يعرفها فإن هذه المهندسة احيلت للتقاعد عقب تمسكها ورفضها بعض القرارات التى قد تضر بالمواطن ولا تخدم قطاع الكهرباء، فما هو المعيار الذي انتهجته لجنة ازالة التمكين لاحالة هؤلاء الخبراء والكفاءات؟ فاذا كان المعيار سياسياً فإن معظم الذين تم فصلهم لا لون سياسي لهم ولا علاقة لهم بالحكومات والنشاط السياسي، بل هم كانوا من اكثر المؤيدين للثورة .

اما ان ادعت لجنة ازالة التمكين انها احالت هؤلاء الموظفين والعاملين بحجة عدم تعيينهم من قبل لجنة الاختيار، فهذه حجة داحضة وكذب صراح، ولا اساس له من الصحة. والدليل على ذلك ان كثيراً من الذين فصلوا عينوا من قبل لجنة الاختيار واجتازوا الامتحانات، ولكى نوضح اكثر هنالك نحو (150) مهندساً بينهم مديرو مكاتب ومهندسو شبكات لم يتم تعيينهم بواسطة لجنة الاختيار ولم يتم فصلهم، ولم يقف الأمر عند ذلك، بل الآن هنالك ادارة كاملة لم يتم تعيين منسوبيها بواسطة لجنة الاختيار.. أها شن قولكم؟ ولسه فى جعبتنا الكثير فقط انتظرونا.