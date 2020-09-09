الاعلاميون العالمانيون وتكرار افشال الثورات.. بقلم م. نصر رضوان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

– هناك كتاب يقيمون خارج البلاد كانوا قد استغلوا بطريقة سيئة الحريات الصحفية التي أتاحها نظام البشير لتحسن صورة حرية الاعلام أثناء حكمه فقاموا بابتزاز حكومة البشير من منطلق انهم يحملون جنسيات اجنبية ويحتمون بمنظمات حرية الصحافة العالمية مع انهم كانوا يعملون لاسقاط حكم البشير ولو عن طريق دعم الحركات المسلحة، هؤلاء الكتاب لا يهمهم استقرار البلاد وهم ضد فكرة اقامة انتخابات ديمقراطية لانهم يعلمون عدم مقبوليتهم في الشارع العام لكنهم، مضللين برسائل بعض القراء الذين يكتبون لهم ويبدون اعجابهم ببعض المقالات التي قد تكون فيها بعض الافكار النظرية الصحيحة ولكنها غير قابلة للتطبيق في ارض الواقع ولا يقرأها او يفهمها غالبية شعب السودان لان الشعب السوداني الذي سيذهب الي صناديق الاقتراع في اي انتخابات هو في غالبيته لا يقرا الصحف ولا يشاهد التلفاز وهو شعب مسلم يريد حاكم مسلم عادل يحقق للشعب امنه ويوفر له ابسط مقومات الحياة الريفية، فسكان الريف في السودان هم مصدر الانناج الزراعي والحيواني الذي يغذي العاصمه والمدن ويتم تصدير الفائض منه لجلب العملات الاجنبية حيث ان الخرطوم هي منطقة تقديم خدمات ولا انتاج فيها يذكر ولذلك من الخطا ان يتخيل اولئك الكتاب ان السودان هو الخرطوم ولعل ذلك ما جعل رؤساء الاحزاب الطائفية التقليدية يأتون باتباعهم البسطاء من القري والارياف ليصوتوا لهم في كل انتخابات تمت في السودان منذ الاستقلال.

ان هؤلاء الكتاب هم الذين حرضوا علي اسقاط حكومة الصادق المهدي المنتخبة عام 86 وكانوا من المؤيدين لقرنق الذي كان يريد حكم السودان بالعالمانية بالقوة كما يفعل الحلو الان.

موضوع عالمانية الدولة تم الانتهاء منه وحسمه براي اغلب الشعب منذ برلمان 86 المنتخب ثم كل البرلمانات التي تلته لكن امثال اولئك الكتاب يكرورن ما فعلوه ويربدون فرض رايهم بالقوة وهم الان يبتزون الشعب بقوة الحلو وعبد الواحد الذين هم واجهة الصهيونية العالمية واداتها لعلمنه السودان فهم (عبد الواحد والحلو) يطمحون في حكم السودان كله ولا يكتفوا بتطوير مناطقهم وحكمها بالتنسيق مع حكومة المركز وهم بما يثيرونه من حروب سبب تخلف و تهميش مناطقهم لان حكومات المركز المتعاقبة لم تستطع الدخول الي مناطقهم لاحداث تنمية لان اولئك المتمردين هم انفسهم من يخلقون حالة اللاستقرار التي لم تمكن اي حكومه من احداث تنمية في المناطق التي يسمونها هم مناطق مهمشة مع انهم هم السبب في تخلفها وتهميشها بما يتيحونه لمنظمات اممية وشركات اجنبية ووكلاء مخابرات اجنبية بادخال اغاثات الي تلك المنا طق كالذرة الامريكية التي يقوم البسطاء بصنع المريسة منها والغذاء منها بدلا من ان يزرعوها بايديهم في اراضيهم حتي لا يفكروا في ان بكتفوا منها قم تصدير ما يفيض منها للخارج وهكذا يظل انسان تلك المناطق مهمشا جاهلا لايفقه شئ عن التجارة الدوليه او الصادر ويعيش حياته البدائية ولا يطمح في تغييرها ، فهذا الحلو مثلا قد اغلق منطقة كاودا الغنية بالثروات وجعل شعبها يعيش علي اغاثات تأتيهم من منظمات كمنظمه الغذاء العالمي الذي يتراسها رجل امريكي هو الذي يخطط للحلو ماذا يفعل ومن يقابل وماذا يقول فلقد كان هو من نظم زيارة حمدوك لكاودا قبل عام وهو الان من جعل الحلو ينسحب من مفاوضات جوبا ونظم للحلو لقاءه مع حمدوك في اديس ، وهو نفس ما كان يفعله مندوبو المنظمات مع قرنق اثناء تمرده فلما استقل قرنق بقرارره واتي وعمل نائبا للبشير اغتاله الصهاينه في اوغندا . لقد قالت قحت ان حركاتهم المسلحة مكون من مكونات قحت وهم كل علي البشير وهم سيظلوا متوحدين بعد سقوطه لاقامه دولة ديمقراطية ينتخب فيها الشعب برلمانه وحكامه ، ولكن بعد ان سقط البشير وزالت حكومه الاسلاميبن لم يضع هؤلاء المتمردون السلاح وقرورا ان تتحولوا لاحزاب سياسية تنافس في الحياة السياسبة في الفترة الانتقاليةالحالية.

فما هو مبرر احتفاظهم بالسلاح وابنزاز شعب السودان وتشتييت جهود حكومته الانتقاليه الضعيفة اصلا باعتمادهم علي امريكا وفرنسا واسرائيل التي تأويهم وتخطط لهم وتفتح لهم منابرها الاعلامية المضلله حتي الان .

ففي كل يوم نجد الحلو وعبد الواحد او احد اعوانهم علي فضائية فرنسا 24 وبي بي سي .

ومن المتمردين من حاول اسقاط حكومة البشير بالقوة بغزو الخرطوم ولما فشلوا تحولوا لمعارضين اعلاميين من قنوات فضائية في دول اوربا او مسلحين متحصنين فيما يسمي بالمناطق ( المحررة ) في كاودا وجبل مرة ومناطق جنوب الدمازين وساقوا بعض مواطنين عزل اتخذوهم كدروع بشرية ايام البشير الذى لم يضربهم حتي لا يتورط بقضايا اكثر ترفع عليه بدعاوي حقوق الانسان وقتل المدنيين كما حدث من قبل لاهل دارفور، حيث تحولت الحرب ضد البشير الي حرب اعلامية وحصار اقتصادي تقوم به امربكا وحلفاؤها ضد شعب السودان بدعوى ان سكان السودان ( وليس حكومة البشير ) هم عبارة عن ارهابيين اسلاميين يقتلون السود في المناطق المهمشة ويفرضون عليهم القوانين الاسلامية ويبعيونهم كعبيد كما ادعي ذلك امام الكونجرس عمر قمر الدين الذي يشغل الان منصب وزير خارحية وهو كسابقته الوزيرة اسماء لا يعرفه اي وزير خارحية في اي دولة في العالم ولم ولن يستطيع زيارة اي دولة لان الدول تفهم ما حدث في السودان من زيف وتلفيق تهم والدول لا تتعامل مع الذين يفترون علي بلادهم بالكذب ويلفقون التهم علي شعبهم ليصلوا للسلطه لان خبراء العلاقات الخارجية في دول العالم يعلمون انهم لن يبقوا في السلطة كثيرا لانهم مازلوا يقولون انهم حكومة فترة انتقالية لا يمكنها التقرير في شان العلاقات الدولية او اي قضايا استراتيجية تخص دولة السودان التي لن تعترف بحكومتها اي دولة الا بعد اجراء انتخابات مراقبة دوليا ويشهد لها العالم بالنزاهة .