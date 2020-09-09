شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: بحث رئيس المجلس السيادي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان مع القائد الجديد لقوات الأمم المتحدة الأمنية بأبيي (يونسيفا) كفيالو ميد تسيما، الدور الذي تقوم به القوات في حفظ الأمن والاستقرار والسلام والتعايش السلمي بين مكونات المنطقة، والجهود الجارية لإشاعة روح التسامح بين السكان.

ورحب البرهان خلال لقائه مع كفيالو ميد تسيما بالقصر الجمهوري أمس بالقائد الجديد “كفيالو” والذي جاء خلفاً للقائد المنتهية فترة عمله “قبريماريام”، متمنياً أن تشهد منطقة أبيي في فترة عمله المزيد من الاستقرار والسلام.

يذكر أن مجلس الأمن كان قد شكل في 27 يونيو من العام 2011م القوات لحفظ الأمن في منطقة أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس المجلس السيادي يستقبل قائد يونسيفا الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.