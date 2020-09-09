هل نحلم بان يحذو الخديوي حذو الرؤساء السابقين ..!.. بقلم قسم خالد

الخليج 365:

(10) مليون دولار هي مديونية الخديوي باشا على الهلال او كما قال ، لا اعتراض في ان للرجل مديونية على الهلال ، وكل رؤساء الهلال السابقين كانت لديهم مديوينات على النادي ، تلك هي الحقيقة ، والطبيعي ان يكون للخديوي مديوينة ، باعتبار انه ظل خلال فترة حكمه التي امتدت لست سنوات كاملة كان هو الوحيد الذي يصرف على تسيير امور النادي المالية ، لكنه وعد لجنة التطبيع يوم التسليم والتسلم بانه لن يطالب بامواله (10) مليون دولار من لجنة التطبيع ، او انه سيطالب بها حال لم يات رئيسا للهلال خلال الانتخابات المقبلة ، وايضا لن يطالب بها اذا انتخبت الجمعية العمومية للنادي رئيسا يرضى عنه، اما اذا جاءت الانتخابات برئيس لا يرضى عنه سيادته فاوامر القبض ربما تكون جاهزة .

ليته اي الخديوي فعل كما فعل الرؤساء قبله ، ليته كان مثل الزعيم الراحل الطيب عبدالله الذي باع نصف مدينة المنشية ، وصرفها ريعها من اجل الهلال ولم نسمع به يوما ان لديه مديونية على الهلال ، وليته كان مثل طه على البشير الذي اعفى ديونه على الهلال والتي كانت مبلغا مهولا في ذاك الوقت ، وليته كان مثل الارباب الذي لم يطالب بامواله الطائلة التي صرفها من اجل الهلال ، وليته كان مثل البرير الذي لم يطالب هو الاخر بامواله التي صرفها على الهلال ابان فترة حكمه ، ليته كان مثل هولاء ، وليته لم يجعل تلك المطالبة ورقة (ضغط) لمن يحكم الهلال غيره او ان لم يكن راضيا عنه .

ليبقى السؤال فيما صرف الخديوي تلك الملايين العشرة التي اعلن عنها ، هل صرفها على تلك المواسير من الاعبين الاجانب الذي ورط فيهم الهلال ؟ ام في المدربين الاجانب الذي يستبدلهم كما يستبدل (الكسكتة ) التي يرتديها .

ولا ادري لماذا حدد مبلغ مطالبته بالدولار ولم يحدده بالمكون المحلي ؟ هل يرغب في التعامل مع الهلال باعتباره تاجر عملة وهو على قناعة تامة بان الدولار هو الثابت في قيمته ؟

الرائ عندي ان تستن الجمعية العمومية المقبلة للهلال من خلال نظامها الاساسي وضع مادة واضحة بضرورة (تصفير) حسابات النادي من الديون خلال الدورة ، بحيث لا يكون لاي فرد الحق في المطالبة بديونه بعد انتها دورة المجلس المحددة ب(4) سنوات ، يومها سيتخلص الهلال من الصداع الدائم الذي تسببه تلك المديونيات (الوهمية) .نعم الخديوي كان ومن يصرف وحيدا ، لكن هذا الصرف لم يكن كله بالدولار ، فقد قام بقيد لاعبين وطنييين ، ودفع تذاكر سفر بالمكون المحلي ، وسدد رواتب الاعبيين الوطنيين ، وسدد رواتب العاملين والموظفين بالنادي ، ودفع الكهرباء والماء ، كل ذلك بالمكون المحلي فلماذا المطالبة بتسديدها بالدولار ؟؟؟

نعلم ان الرجل ملك ( التركيب) كما ظل يباهي ، لكن تلك التركيبات التي ينوي ان يقوم بها في الهلال لن تنطلي على احد ، فهناك رجال يحرسون الهلال ويحرسون امواله ، ولا يمكنهم القبول بتلك المديونية المهولة التي حددها الرجل وبالدولار كمان .

ان كنت مكانه لقمت باعفاء تلك الديون ، اسوة بالرؤساء الذين سبقوه في ادارة هذا النادي الكبير ، لان ما وجده الرجل في الهلال لو دفع تلك الملايين العشرة مضاعفة لما وجدها في غير الهلال ، هو يعلم تلك الحقيقة تماما ، لان ما وجده من الهلال من شهرة واعلام لو دفع تلك الملايين العشرة من الدولارت مضاعفة لما وصل الي ما وصل اليه من شهرة وهو يتولى منصب الرجل الاول في هلال الملايين .

اخيرا اخيرا ..!

ان كانت هناك جمعية عمومية تحاسب لقامت بمحاسبة الرجل ، وسالته عن تلك الملايين التي ادعى صرفها على الهلال ابان فترة حكمه ، ولحاسبته على كمية اللاعبين الذين جاء بهم للهلال ولم يقدموا له فائدة تذكر ، بل انهم استفادوا من دولارات الرجل في التسجيل ، وفي حقوق ما بعد الخدمة لان الرجل ببساطة شديدة كل اللاعبين الذين انتدبهم لم يكملوا عماما مع الهلال ، وبالتالي لديهم حقوق فسخ العقد ومرتبات متأخرة ، والخديوي هو السبب الرئيس في ذلك .

لو انتظر الرجل حتى قيام الجمعية العمومية لتمت مساءلته عن تلك الاموال في اي شئ انفقها ، لكن مع جائحة كورونا نفد بجلده ، وبات يتحدث عن ديون له بلغت تلك المبلغ المهولة من الدولارات .

اخيرا جدا ..!

هناك ملفات مهمة تتعامل معها لجنة التطبيع (بسلحفائية) غير محببة ، خاصة فيما يتعلق بامر فريق كرة القدم ، ما اعلمه وتعلمه جماهير الهلال ان لجنتهم وقع اختيارها على الاخ عبدالمهيمن الامين لتولى مهمة امور دائرة الكرة بالفريق خلال الفترة المقبلة ، والان مر اكثر من اسبوع على اعلان هذا الامر الذي افرح شعب الهلال ، لكن عبدالمهيمن ختى الان لم يباشر مهماه مديرا للكرة بالفريق في ظل دنو موعدة انطلاقة المنافسة (15ديسمبر ) كما حدد الاتحاد ، نعم ربما تكون هناك بعد الامور التي ينوي المجلس حسمها خاصة فيما يتعلق بالتسليم والتسلم بين المدير السابق خالد الزومة ، وبين عبدالمهيمن الامين ، لكن الوقت لا يعد في مصلحة الهلال في كل الاحوال .

حسم اللمفات يجب ان يكون فوريا ودون ابطاء خاصة عندما يتعلق الامر بفريق كرة القدم بالنادي ، لان هناك ملفات لا تستوجب التعامل معها بسلحفائية ، بل يجب التعامل معها بروح (ثورية) خاصة عندما يتعلق الامر بفريق كرة القدم او اي ملف اخر مثل ملف قناة الهلال ، وهذا الملف سنعود له غدا باذن الله

نواصل .

اذهبوا فانتم الطلقاء