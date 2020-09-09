ندى القلعة تطلق مبادرة لدعم المتضررين بالسيول

أطلقت الفنانة ندى القلعة مبادرة لدعم المتضررين بالسيول والأمطار تحت شعار (في الحلوة بنقاسم النفوس ….وفي القاسية شيالين بعضنا)، وقالت ندى أن باب المشاركة مفتوح لكل من يريد المشاركة في المبادرة والتبرع بالخيم والمشمعات والناموسيات والأدوية والمواد التموينية.
وكانت القلعة قد أطلقت بحسب صحيفة آخر لحظة عدد من المبادرات منها،(كسلا كفارة وسلامتك) التي سيرت عبرها قافلة طبية لولاية كسلا بعد انتشار الحمي في العام الماضي بالإضافة إلى مبادرتها في دعم بائعات الشاي بالخرطوم.
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
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