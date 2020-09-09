شاهد بالصورة.. الفنانة عائشة الجبل تكتسح السوشيال ميديا بـ(نيو لوك) جديد

فاجأت المطربة السودانية المثيرة للجدل عائشة الجبل جمهورها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بنيولوك جديد غير من شكلها المعتاد.
وبحسب متابعات محررة(أخبار الخليج 365) ، فقد ظهرت الفنانة الجبلية في شكل جديد جذب متابعيها ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي الذين عبروا عن إندهاشهم الكبير من التغيير الذي حدث في شكل المطربة. حيث قال البعض متعجبين يبدو أنها أصبحت في استغناء تام عن لبس البواريك ام ربما تخلت عنها بسبب الانتقادات التي تعرضت لها من قبل الجمهور،لافتين إلى أن ظهورها بهذا النيولوك الجديد نال إعجابهم.
الجدير بالذكر تعتبر الجبلية واحدة من الفنانات التي اكتسحت السوشيال ميديا واشتهرت من خلال أغنية (هي دي مالا)التي ظهرت بها لأول مرة, وبالرغم من تعرضها للعديد من المشاكل والانتقادات إلا أنها مازالت ثابتة وتطل كل مرة على الجمهور بشكل وأسلوب ينال اعجابهم.
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
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