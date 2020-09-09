شاهد بالفيديو:فتاة سودانية تقول كل الناس الجابهم حمدوك كيزان

أظهر مقطع فيديو تم تداوله من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي فتاة سودانية تهاجم فيه رئيس مجلس الوزراء عبدالله حمدوك وتقول بأن جميع الأفراد الذين تسنمو العمل جزء من النظام السابق .

وبحسب متابعات محررة أخبار الخليج 365 فقد انتقد بعض الأشخاص طريقتها في تعطيش الجيم بالإضافة إلى الأسلوب الذي كانت تتحدث به وذلك بذكرها لبعض الأسماء ونطقها بطريقة لفتت انتباه المتابعين .