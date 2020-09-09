شاهد بالفيديو : طفل سوداني يبدع في الغناء ويحظى بإعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي

Advertisements تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطع فيديو لطفل سوداني يقوم بترديد إحدى الأغنيات السودانية والذي كان يقول في مطلعها(زمن جهلي تبعت هواي وماطريت أهلي الليلة وا لومي). وبحسب متابعات محررة أخبار الخليج 365 فقد حظي الفيديو المتداول بإعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين أشادو بالطفل الموهبة حيث قالوا سوف يكون له مستقبل واعد في الساحة الفنية إذا واصل في تلك المسيرة بالإضافة إلى الإشادة بصوته الجميل الذي اعتبروه منافساً (لجيل الفنانين) الحالي.

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